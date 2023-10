Violento incidente su corso Imbriani, grave un giovane

Un grave incidente si è verificato nella serata di oggi, sabato 14 ottobre, intorno alle ore 19, su corso Imbriani.Da una prima ricostruzione del sinistro, sembrerebbe che il conducente di uno scooter nel percorrere la suddetta strada, pare a forte velocità, arrivato all'altezza della curva (prima dell'incrocio con via Istria) abbia perso il controllo del mezzo e sia andato a sbattere violentemente contro un palo della luce e una cassetta della posta, finendo rovinosamente sull'asfalto. Non risulterebbero coinvolti altri mezzi.Sul posto è immediatamente giunta un'ambulanza che ha trasportato d'urgenza in ospedale il conducente: le sue condizioni sono state giudicate gravi dai sanitari.Sul posto sono intervenuti anche Polizia di Stato e Polizia Locale per i rilievi del caso. Chiuso al traffico il tratto stradale in questione.