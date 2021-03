Scomparsa della professoressa De Lia, la famiglia ringrazia per le numerose attestazioni di affetto

A seguito delle numerose attestazioni di affetto e messaggi di cordoglio per la scomparsa della professoressa Gigia De Lia, la famiglia della compianta defunta ha inviato il seguente messaggio con preghiera di pubblicazione su Traniviva.it dopo l'articolo apparso sulla stessa testata «A nome di noi quattro, i figli di Gigia, un grazie di cuore per aver condiviso aneddoti, stima e soprattutto affetto. Nostra madre, nonostante le prove durissime che aveva dovuto affrontare, non si era mai arresa o scoraggiata ed aveva sempre guardato avanti. In questo momento, è rincuorante sapere che i suoi insegnamenti hanno lasciato traccia anche fuori dalla sua famiglia».