1-1 tra Soccer Trani e San Marco: i tranesi salgono al decimo posto in classifica

Si chiude la 14esima giornata di Promozione:, terza forza del campionato.. Al gol iniziale di Vittorio Pugliese risponde per gli avversari Salerno, che sigla la rete del definitivo pari.La Soccer tornerà in campo domenica prossima, quando sfiderà lo Stornara.Mister Fabrizio Mascia schiera un 4-3-3 con Pinnelli tra i pali, Riondino, Sementino, Elia e Forgione in difesa. A centrocampo spazio per capitan Precchiazzi, Dentamaro e Binetti, neo-arrivato. In avanti Pugliese sostenuto da Nannola e Vitale.. Non tarda ad arrivare la risposta del San Marco che all'11 sfiora il pareggio su sviluppi di calcio piazzato.Al 34' Nannola prova la conclusione da fuori area, traiettoria alta. La prima frazione termina sull'1-1.Al 58' i tranesi hanno una buona occasione per passare nuovamente in vantaggio ma, prima Dentamaro, e dopo Binetti, si divorano la rete del possibile uno a due. Qualche minuto più tardi ancora pericoloso il nuovo arrivato, palla fuori di poco. Al 71' il San Marco sfiora la rete del vantaggio con Pellegrini che impegna Pinnelli, abile a bloccare il colpo di testa avversario. Sessanta secondi più tardi clamoroso errore di Vitale che, a tu per tu con Hila, si fa ipnotizzare, spedendo fuori.