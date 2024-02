A.S.D. Centro Studi Karate Shotokan di Trani conquista tre medaglie d'oro e tre argento

La soddisfazione del maestro Francesco Di Bari per i risultati

Si è svolta a Portici (NA) il 18 febbraio 2024 la COPPA ITALIA di Karate organizzata dalla FKI Federazione Karate Italia.Ha partecipato la A.S.D. "'Centro Studi Karate Shotokan' di Trani, diretto dal maestro Francesco Di Bari cintura nera 8° dan, ottenendo i seguenti risultati:Di Bari Lucia medaglia oro Kata categoria Under 21;Urbino Chiara medaglia oro Kata categoria Ragazze;Urbino Chiara medaglia argento Kumite categoria Ragazze;Sorrentino Gabriel medaglia oro kata categoria Bambini A;Sorrentino Diego medaglia argentoKata categoria Bambini B;Di Pierro Mattia medaglia argento Kata ategoria Bambini A.L'Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Studi Karate Shotokan è in Via Giorgio la Pira n. 8 a Trani (BT).