Si svolgerà il 17 e 18 ottobre a Trani il "1° Memorial Giulio Baratta e Michele Scandamarro" per ricordare due figure importanti del calcio cittadino, venute a mancare lo scorso anno. Michele e Giulio erano due grandi amici, hanno condiviso da tecnici le esperienze nell'Ursus e nell'Atletico e il destino ha voluto che se ne andassero a distanza di un mese l'uno dall'altro: il primo il 12 settembre, il secondo il 17 ottobre 2019.Il Memorial si articolerà in due giornate: sabato 17, nel pomeriggio, si disputerà - molto probabilmente sul prato del Comunale - una partita alla quale parteciperanno ex calciatori di Atletico Trani e Ursus Trani. In tanti hanno già dato la loro adesione, tra cui i fratelli Nando e Sabino Terrone, Nico Tritta, Daniele Barbato, Giuseppe Scandamarro, Filippo Mastroviti, Stefano Carlucci, Gianni Di Leo, Leo Ragno, Vito Rinaldi. Domenica mattina, invece, si disputerà un quadrangolare fra calciatori in erba, categoria Pulcini (classe 2000), iscritti a società di settore giovanile tranesi.L'iniziativa è promossa dalla famiglia Scandamarro e da Costantino Baratta, fratello di Giulio, apprezzato dirigente e attuale vicepresidente della Polisportiva Trani. Nei prossimi giorni saranno forniti ulteriori dettagli.