A Trani la prima gara di surf in Puglia

Si è svolta a Trani, domenica 6 novembre, la prima gara di surf in Puglia, il "Trani Longboard Fest 2022" organizzata dall'associazione sportiva tranese Flamingo Surf Club Puglia nelle acque de "Lo Scoglio di Frisio" dove si sono sfidati 48 atleti provenienti da tutto il sud Italia.L'associazione, fondata dal Tranese Alessandro Grande e dall'Andriese Davide D'Amato, conta più di 160 soci provenienti dalla Bat e province vicine da anni ormai attivi nella promozione dello sport e della cultura del mare.Gli atleti si sono misurati con condizioni meteo impegnative. Onde da Nord-est e vento da Nord-ovest hanno reso la gara avvincente e imprevedibile fino al tramonto.L'evento ha previsto 3 categorie, questo ha permesso a surfisti di ogni livello di partecipare:Longboard ContestExpression session (shortboard)Party wave (tavole soft allievi)Main sponsor dell'evento Decathlon che dal 2018 supporta il surf a Trani e ha subito creduto nel progetto ambizioso di portare una gara dove il surf a malapena si conosce; e Maia shapes, azienda di costruzione di tavole da surf ecosostenibili, che fondata dal tranese Alessandro Grande dal 2015 accompagna e promuove la crescita dello sport a Trani e in Puglia attraverso la costruzione di modelli specifici per i surfisti pugliesi.Sul gradino più alto del podio per la gara Long Davide D'Amato seguito dal Tranese Valerio Galati, al terzo posto Angelo Napolitano da Termoli e al 4to posto Vincenzo Ottaviano di Peschici.Expression session 1o classificato Fabrizio Tamma, 2o Orlando Fabiano (11 anni, atleta più giovane in gara), 3a Eleonora Totaro. Party Wave 1o Vincenzo Guglielmi, 2o Vincenzo Miani, 3o Federico De Michele.