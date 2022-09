A Trani ritorna la Trani Night Run, la corsa non competitiva notturna

e seguire le

Ultimi giorni e ultimi posti disponibili per partecipare alla Trani Night Run, la corsa non competitiva in notturna che si svolgerà sabato 17 settembre tra le strade della splendida perla dell'Adriatico. Un evento speciale, che si pone l'obiettivo di far divertire grandi e piccoli, uomini e donne, famiglie e comitive, senza l'assillo del risultato a tutti i costi.Un sorriso di gruppo, piuttosto, una passeggiata o una corsa, in coerenza con il desiderio di ognuno dei partecipanti di tornare a vivere, dopo quasi due anni, l'atmosfera di un evento che sta consolidando il suo valore.L'allegro fiume umano, con le accattivanti t-shirt arancioni, è pronte a colorare di entusiasmo il villaggio dei runners e le strade del percorso. Non vediamo l'ora - affermano gli organizzatori dell'Asd Tommaso Assi - di ospitare i partecipanti nella nostra splendida città. Vogliamo intercettare la loro passione, raccontare Trani anche attraverso eventi come questo. La corsa è diventata da tempo un fenomeno sociale e, dopo il successo delleprime edizioni, stoppato dall'emergenza covid, ci emoziona anche la solaidea di ripartire. Sarà stupendo. Magico.La Trani Night Run partirà alle 21.30, ma prima e dopo, spazio garantito a musica e divertimento, spettacolo e allegria. Si entrerà nel vivo della serata, insomma, già dal tardo pomeriggio. E anche prima, visto che in accordo con le scuole, si è voluto far scendere in strada i ragazzi delle scuole tranesi. Un piccolo antipasto di ciò che accadrà di lì a poco.Grande attesa, infine, per il ricco pacco gara, con prodotti energizzanti Named, confezioni di pasta, taralli, biscotti e gnocchi. E non si dimentichi l'area ristoro, dove ci si rifocillerà dopo le fatiche della corsa. Perché anche questo è Night Run: sport, food, colore, folclore, calore. Una lunga serata da non perdere, per godersi Trani anche da un altro punto di vista.Iscriversi è semplicissimo: basta andare sul sitohttp://www.traninightrun.it