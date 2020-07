Adidas Football sponsor tecnico della Utd Sly Trani

La UTD Sly Trani è lieta di annunciare di aver rinnovato l'accordo con Adidas Football.L'importante brand tedesco, leader nel settore e che veste i più importanti club calcistici di Europa, sarà lo sponsor tecnico della nostra società anche per il campionato di Eccellenza 2020-2021.Il Presidente Danilo Quarto mostra tutta la sua soddisfazione per l'accordo rinnovato per la prossima stagione: "Siamo orgogliosi di vestire un marchio così importante. Nei prossimi giorni verranno presentate le nostre divise da gioco".(foto icona