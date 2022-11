Ancora premi per la Mask Trani allo Stadio Olimpico di Roma

Anche questa grande avventura allo stadio Olimpico di Roma è andata bene per la Mask Trani: tre dei suoi atleti della Kick e in più il tecnico Sebastiano Mastrulli sono stati premiati alla cerimonia dei Campioni 2022. Un grande traguardo e una grande soddisfazione per gli atleti tranesi essere accolti davanti una platea di 5000 persone sportivi di tutte le discipline ed essere premiati ed accolti dal presidente del Coni Giovanni Malago, dal Ministro dello Sport Andrea Abodi e tanti altri campioni.Di seguito gli atleti premiati:DIPERNA MARIALICIAORO NEL POINT FIGHTINGSALVEMINI SIMONEORO NEL POINT FIGHTINGMANFRA MARTINAORO NEL POINT FIGHTINGM. MASTRULLI SEBASTIANOORO NELLE FORMEARGENTO NEL POINT FIGHTING.