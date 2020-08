Anno nuovo, vita nuova: al via la stagione calcistica dell'Asd Città di Trani

Dopo un campionato da protagonista in terza categoria, e la richiesta di iscrizione al campionato di seconda categoria, si avvia un'altra stagione calcistica della nuova squadra di calcio della città di Trani.Si partirà con un Open Day dedicato ai bambini nati dal 2010 al 2015. Il periodo dell'evento sarà quello compreso tra il 1 ed il 4 settembre, e si svolgerà presso il centro sportivo "La Testa nel Pallone" (campetti di Giacobbe).Sempre il 1 settembre cominceranno ad allenarsi i big: la prima squadra, infatti, avvierà la preparazione atletica in vista della partenza del campionato con una lista di nomi nuovi che la Dirigenza ha fortemente voluto per rinforzare la squadra e provare la scalata in prima categoria. La campagna acquisti messa in atto durante tutta la stagione estiva ha fatto registrare l'acquisizione di nomi importanti del panorama calcistico dilettantistico: Ruggiero De Lorenzo che vanta presenze in lega Pro da protagonista, Gigi Digiovinazzo (nella scorsa stagione 24 gol per lui), Benny Valido ex Vigor Trani e Audace Barletta, Fiorella e Quacquarelli ex Fortis Trani.Anche alla guida della squadra ci sarà un nuovo mister: Renato Dicorrado con il suo vice Francesco Colucci, ancora grandi e attuali glorie tranesi, sono pronti a guidare la squadra verso traguardi sempre più importanti.Da rimarcare la presenza nella rosa di talenti under 2001-2002 tranesi di sicuro valore in prospettiva futura, e sui quali la società intende investire molto.Dalla società, che nel frattempo, sta rinnovando l'organigramma, si manifesta ottimismo, entusiasmo e determinazione, ingredienti essenziali per conquistare risultati sempre più lusinghieri.