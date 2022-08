Aperte le iscrizioni per la Trani Night Run, in programma il 17 settembre

Torna la Trani Night Run, la corsa spettacolo non competitiva in notturna per le strade della meravigliosa Trani! L'appuntamento sportivo è in programma il 17 settembre, con partenza alle 21.30 da piazza Quercia. E ora non perdere tempo: iscriviti!Puoi farlo su www.traninightrun.it, compilando il form di registrazione, cui seguirà una mail con le indicazioni per completare il pagamento.In alternativa, ci si può iscrivere nella sede dell'Atletica Tommaso Assi, a Trani, in via Goffredo da Trani 19, dal lunedì al venerdì (dalle 18 alle 21) e il sabato (ore 15-18).Iscriviti subito! Garantisciti t-shirt, pacco gara e tutte le attività previste nel Villaggio de Runners per tutto il pomeriggio dell'evento. Perché la Trani Night Run è questo: musica, divertimento, corsa! Senza assilli, ansie. Sorrisi, spensieratezza e sport alla portata di tutti!