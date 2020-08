Apulia presenta il nuovo staff: alla guida mister Francischiello

Si è svolta nella serata del 27 agosto presso il Centro Sportivo Apulia la presentazione del nuovo staff medico e tecnico per la prossima stagione agonistica che prenderà il via a settembre con la disputa dei giorne eliminatori di Coppa Italia (Apulia inserita nel girone con Catanzaro e Salento Woman) e successivamente con la partecipazione al campionato nazionale di serie C, girone D, il cui inizio è previsto per la metà di ottobre.La dirigenza composta dal presidente Alessio Scarcella, dal vice presidente e direttore sportivo Carlo Uva e dal direttore tecnico e responsabile dell'area tecnica Francesco Mannatrizio, ha presentato alla squadra il nuovo medico sociale la dott.ssa Albrizio - Dirigente medico responsabile servizio igiene e sanità pubblica di Trani - nonché il nuovo mister Franceschiello -Con un passato da calciatore professionista, avendo vestito addirittura le casacche della primavera sia dell'Inter che del Milan, trasferitosi poi a Trani dove è stato per diversi anni una bandiera della Mitica Polisportiva Trani 1929.In attesa di completare la rosa con l'arrivo di nuove ragazze - per le quali sono in fase avanzata le trattative di mercato - dalla settimana prossima prenderà il via la prima fase della preparazione atletica.