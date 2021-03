Apulia Trani, domenica al Comunale arriva la capolista Res Roma

Davide contro Golia, Apulia Trani contro la capolista Res Roma, la 13esima giornata del campionato di serie C Nazionale girone D mette di fronte alla formazione tranese guidata da mister Francesco Mannatrizio la corazzata romana che al momento domina il campionato.Non sarà una gara per niente facile per l'Apulia ma neanche così scontata come all'andata dove le giallorosse si imposero per 6-0. La formazione ospite vanta il miglior attacco del campionato con 36 reti all'attivo e solo 10 subite, oltre ad aver fino ad ora collezionato ben 8 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfitta. Tuttavia domenica al Comunale di Trani, fischio d'inizio alle ore 15.00, dovranno fare a meno per la prima volta da inizio stagione del loro capitano nonché capocannoniere del campionato Vanessa Nagni.Questo che potrebbe sembrare un "vantaggio" per la formazione tranese non può comunque rassicurare perché la Roma è una squadra composta da diverse giocatrici di esperienza. Dall'altra parte le biancazzurre arrivano alla gara motivate dai tre punti conquistati la scorsa domenica contro il Crotone ma con alcune defezioni tra le titolari. A centrocampo mancherà Sara Chiapperini, mentre due delle quattro che compongono la linea difensiva titolare in settimana hanno svolto differenziato per alcuni acciacchi fisici.Sarà a disposizione di Mannatrizio l'esterno portoghese Diovanna Patricio, fuori la scorsa domenica e quindi al suo esordio in campionato. Sarà, dunque, una gara tutt'altro che facile ma per niente scontata.