Apulia Trani fermata in casa dal Formello: 0 -3 e prestazione da dimenticare

Stesso risultato negativo anche per la squadra giovanile nell'esordio del Campionato di Eccellenza

Finisce con un deludente 0-3 la sfida del campionato di serie C femminile fra Apulia Trani e Formello Calcio femminile.E' il risultato di un incontro nel quale la formazione di casa si è fatta schiacciare decisamente dalla formazione ospite. Le romane nel finale hanno anche avuto la possibilità di dilagare ulteriormente, ma l'arbitro ha annullato la quarta rete per un fuorigioco. Pessima la prestazione di squadra.Stesso risultato negativo anche per le giovani tranesi partecipanti al Campionato di Eccellenza, dove nella giornata di esordio sul campo barese le biancoazzurre guidate da mister Giulio Modesti subiscono ben tre gol dalla Fesca Women Bari.