Apulia Trani, il 2019 si chiude con un pareggio contro il Napoli Dream Team

Il 2019 si chiude con un prezioso pareggio per l'Apulia Trani che impatta 0-0 contro il Napoli Dream Team. La giornata si presenta caratterizzata da forti raffiche di vento che ostacolano il regolare gioco. La prima frazione di gioco inizia con una leggera pressione della squadra di casa ma al 16' Capitan Delvecchio verticalizza per Dibenedetto che non arriva in tempo sul pallone. Dopo tre minuti ancora Delvecchio calcia una punizione dal cerchio di centrocampo, il portiere nom trattiene e Dibenedetto calcia alto sfiorando il goal.Ancora brividi per la squadra tranese con Delvecchio specialista delle punizioni che al 39' colpisce la traversa. Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-0. Al via il secondo tempo. Si susseguono una serie di azioni tutte offensive per l'Apulia. La porta viene assediata prima con Ventura su punizione e subito dopo con Calabrese. Al 36' occasionissima per Dibenedetto che servita su assist di Turco dinanzi alla porta calcia fuori non riuscendosi a coordinare. Il match termina con una serie di azioni tutte in attacco per la nostra squadra. Prima Chiapperini che calcia trovando però la presa del portiere napoletano e poi Delvecchio che non riesce a trovare la rete. Ultima azione per di Dibenedetto che calcia fuori. Termina in parità questo importante scontro salvezza. Onore alle nostre ragazze che hanno giocato per la prima volta con un nuovo modulo e che hanno avuto numerose occasioni.Punto importante, anche se non è arrivata la vittoria ci si accontenta e si va avanti più forti di prima. Un altro mattoncino è stato aggiunto ad una squadra in ricostruzione e in netta fase di crescita.APULIA TRANI: Mariano, Corvasce, Delvecchio, Cottino, Kasmi, Turco, Cagiano Calabrese, Vitobello (19' st Chiapperini), Ventura, Dibenedetto. Allenatore: Massimo Strippoli. A disposizione: Dellatte, Dibenedetto.A, Tortosa, de Musso, Di benedetto.Arbitro: Signor Juri Gallorini della sezione di Arezzo. 1°assistente Pasquale Di Matteo della sezione di Napoli. 2° assistente: Gianluca Bernardini della sezione di Napoli.