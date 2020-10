Apulia Trani, il rinforzo a centrocampo arriva dall’Islanda

L'Apulia Trani è lieta di annunciare l'acquisizione del diritto alle prestazioni sportive della calciatrice islandese Sigrún Ösp Aðalgeirsdóttir.Sigrún Ösp, classe 1995, proviene dal Grótta, club nel quale ha militato nelle ultime tre stagioni. Nativa di Akureyri, può interpretare indistintamente il ruolo di difensore centrale e centrocampista davanti alla difesa o mezzala di contenimento. Cresciuta nel Þór/KA, dove nel 2014 ha collezionato anche due presenze in Pepsi Max deild kvenna, ha accumulato una notevole esperienza l'anno seguente con la maglia del Völsungur, dove è scesa in campo quindici volte tra Lengjudeild kvenna e Mjólkurbikar kvenna. Per lei, anche una breve parentesi all'Hamrarnir, prima della definitiva consacrazione nel club di Seltjarnarnes.Nel 2018, ha disputato quattordici incontri ufficiali in 2. deild kvenna, oltre a due apparizioni in Mjólkurbikar kvenna, trovando la via del goal contro l'Einherji, al Vivaldivöllurinn, e l'Álftanes, al Bessastaðavöllur. A fine stagione, eletta miglior giocatrice dell'anno per il Grótta. L'anno seguente, due presenze in meno, in goal contro il Leiknir R., ma fulcro del gioco della compagine guidata da Magnús Örn Helgason e determinante per la promozione in Lengjudeild kvenna.L'attuale annata calcistica ha visto Sigrún Ösp disputare tutte le partite del campionato cadetto islandese, dove il Grótta è stato per lunghi tratti nelle posizioni di vertice e mostrato un bel gioco e buoni risultati. Con una giornata ancora da disputare, il Grótta è sesto in classifica con venti punti.L'Apulia Trani è certa che l'ingresso di Sigrún Ösp Aðalgeirsdóttir porterà enormi benefici nel cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società e aiuterà lei stessa a diventare una giocatrice ancora migliore così da compiere un altro step in più nella sua carriera. Diamo un caloroso benvenuto a Sigrún Ösp nella nostra città e nella nostra squadra.Inoltre, la Società comunica che la gara in programma per domenica 18 contro la Res Women è stata rinviata a data da destinarsi dopo la richiesta pervenuta dalla società romana e accettata dall'Apulia Trani.