Apulia Trani, ufficiale la partnership con il colosso MSC Crociere

Trani e il mare, un legame indissolubile. Trani città degli Ordinamenta Maris, le prime leggi marittime, città che vanta la meravigliosa Cattedrale sul mare, città tra le più belle dal punto di vista turistico della Puglia e del centro-sud Italia. Ed è stato proprio questo legame con il mare che ha fatto sì che uno dei gruppi più importanti al mondo come MSC Crociere abbia scelto di diventare Main Partner di quella che attualmente è la prima squadra calcistica della città, l'Apulia Trani.L'Apulia Trani, squadra di calcio Femminile che milita nel Campionato Nazionale di serie C, Girone D (Lazio, Umbria, Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia) aveva avviato da tempo i contatti con MSC Crociere, la compagnia di crociera a capitale privato più grande del mondo e leader del mercato in Europa e Sud America, ma a causa dell'emergenza sanitaria ha più volte rinviato l'annuncio di questa nuova entusiasmante collaborazione.MSC Crociere è una compagnia europea basata in Svizzera con profonde radici mediterranee da ritrovarsi negli oltre 47.000 dipendenti in tutto il mondo e vende vacanze in crociera in 69 Paesi in tutto il mondo. La compagnia, cresciuta dell'800% dal 2004 ad oggi, ha registrato 2 milioni di passeggeri nel 2017 e un fatturato di circa 2.2 miliardi di euro."Siamo felici che un'azienda così importante come MSC Crociere abbia deciso di investire nel calcio femminile ed abbia sposato il progetto dell'Apulia Trani - ha dichiarato il Vicepresidente dell'Apulia Trani, Carlo Uva -. Questo darà maggiore visibilità ed importanza non solo alla nostra squadra ma anche a tutto il movimento del calcio femminile. Se oggi possiamo finalmente ufficializzare quest'accordo è grazie a tutta la dirigenza – continua Uva -, ovvero al Presidente avv. Alessio Scarcella, al Direttore Generale Francesco Mannatrizio ed al sottoscritto, che da mesi lavoriamo in sordina su questo progetto".E Siccome le buone notizie "non arrivano mai sole" ecco la novità annunciata in anteprima da Carlo Uva: "Stiamo parlando con i vertici di MSC Crociere affinché si possano organizzare dei tour nella città di Trani. Portare il turismo crocieristico a Trani darebbe maggiore impulso a tutta l'economia locale da cui ne trarrebbero vantaggio tutti i commercianti e gli imprenditori locali. Perché lo Sport è anche questo. Con la collaborazione di tutti possiamo crescere non solo sotto l'aspetto agonistico, ma anche creare un indotto economico".A spendere parole importanti su questa nuova Partnership è stato poi il dott. Leonardo Massa, Managing Director Italy Msc Cruises: "MSC è da sempre vicina allo sport e in particolare quello dell'Apulia Trani è un progetto in ascesa così come tutto il calcio femminile che sta avendo un trend molto positivo ovunque nel mondo. Trani in particolare ha una storia nel calcio femminile che ha pesato in questa nostra scelta". "La nostra Compagnia ha un'attenzione particolare per tutta la Puglia – ha continuato il dott. Leonardo Massa – e in un contesto in cui abbiamo intenzione di crescere ulteriormente nell'immediato futuro perché non immaginare escursioni o destinazioni di alcune delle nostre crociere legate a Trani".Da oggi nasce ufficialmente la partnership tra Apulia Trani e MSC Crociere.