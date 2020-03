Apulia Trani, vittoria contro l'Asd Free Girls

Altro risultato positivo per l'Apulia Trani che conquista tre punti fondamentali per la classifica e per il morale grazie alla vittoria ottenuta nella giornata di ieri contro la ASD Free Girls. Nel primo tempo è subito la squadra di casa ad imporre il gioco concedendo pochissimo. Dopo appena due minuti Ventura effettua un gran tiro che sorvola di pochissimo la traversa. Al '5 da un angolo dalla destra l'Apulia colpisce il legno. Al '14 Delvecchio fa partire un lancio in profondità per Dibenedetto che tira di poco a lato. Il goal è nell'aria e al '26 la stessa Delvecchio segna la rete del 1-0 direttamente su punizione dalla destra dai 30 metri trasformando il comunale un uan bolgia.Al '34 è Turco a presentarsi alla battuta del calcio di punizione che Nardulli para. Finiscono così i primi 45 minuti. Inizia la ripresa nella quale la squadra di Mister Strippoli è brava a gestire il vantaggio fino al fischio finale. La squadra ospite tenta delle incursioni offensive che però vengono allontanate dalla nostra difesa. Trascorrono 30 minuti molto combattuti da entrambi i lati. Al '33 Dibenedetto trova la respinta di Nardulli sul suo ottimo tiro. Finale di gara bene amministrato dalle tranesi. Vittoria importante e meritata per l'Apulia Trani che se nelle scorse partite non è riuscita a fare risultato è stato solo per sfortuna. Con il sistema di gioco proposto dall'inzio si è subito visto che la squadra voleva conquistare la vittoria, riuscendoci in toto.TABELLINOAPULIA TRANI: Mariano, Corvasce, Delvecchio, Tucci, Cottino, Cagiano, Calabrese, Turco, Chiapperini ('32 st Vitobello), Ventura ('45+'4 Manzi), Dibenedetto. A disposizione: Dellatte, Tortosa, Montrone, Spallucci, Gargano, de Musso. Allenatore: Massimo Strippoli.FREE GIRLS: Nardulli, Costigliola ('36 st D'Ignazio), Bruno, Di Domenico, Pasciullo, Nozzi, Angelini, Fusco, Calvano ('12 st Romani), Monterubbianesi ('27 st Fiore), Marroni (21 st' Primi), Foglia. A disposizione: Romani, Marini. Allenatore:Francesco Mucci.NOTE:Recupero: '4 st.Ammoniti: Delvecchio (AT), Tucci (AT).Reti: Delvecchio.M (AT) '26 pt.Arbitro: Gagliardi della sezione di San Benedetto Del Tronto. 1°assistente: Dicolangelo della sezione di Barletta. 2° assistente: Dellaquila della sezione di Barletta.