Benemerenza Coni al tranese Antonio Pignataro per i risultati conseguiti nello sport

Il comitato Olimpico Nazionale Italiano C.O.N.I ha conferito la sera del 29 Novembre a Bari presso l'hotel Majestic la medaglia di bronzo al valore atletico all'atleta di Wushu Kungfu Antonio Pignataro per meriti conseguiti nello sport, Arti marziali cinesi (kungfu).L'atleta è già noto per i risultati ottenuti in campo nazionale e internazionale sia come atleta che come allenatore della sua squadra.Il Riconoscimento è motivato ai risultati sportivi agonistici ottenuti nell'anno 2019 quando l'atleta in veste della nazionale italiana Fiwuk (Federazione Italiana Wushu Kungfu) ha partecipato ai campionati Europei in Russia vincendo una prestigiosa medaglia di bronzo assoluta nella disciplina Taijiquan Chen style cat. Senior.La medaglia al valore atletico è uno dei più alti riconoscimenti per l'alto profilo tecnico di livello nazionale.«Che questo riconoscimento - conclude Pignataro - possa essere fonte di ispirazione e motivazione per i miei allievi e tutti gli sportivi della mia città, la dedico ai bambini e ragazzi che in questo particolare momento hanno sofferto più di tutti queste chiusure dovute alla Pandemia».Viva lo sport e viva la vita.