Calcio femminile, Apulia Trani spedita verso l'inizio del campionato: venerdì 18 la presentazione

Sarà una stagione particolare, anomala, ma sicuramente stimolante quella che si appresta a vivere l'Apulia Trani, società di calcio femminile che milita nel campionato di serie C. Il rinnovato entusiasmo, i nuovi innesti in società e anche alcune importanti novità di organico rendono il countdown sempre più adrenalinico.Intanto però si procede spediti verso la chiusura di tutti gli adempimenti burocratici e la definizione delle ultime importanti trattative di calciomercato che porteranno ad avere una rosa ancora più completa e competitiva. Proprio nella giornata di sabato 12 settembre l'intera squadra, lo staff tecnico (anche dei settori giovanili) e la dirigenza, si sono sottoposti ad un test sierologico per controllare e tutelare la salute del gruppo, risultati tutti negativi. Il tutto è avvenuto in collaborazione con la Croce Bianca Italiana sezione di Trani.Il prossimo passo sarà la presentazione del nuovo progetto Apulia Trani e della rosa, questa avverrà venerdì 18 dicembre alle ore 19.30 presso Villa Ascosa, suggestiva location nelle immediate vicinanze del Monastero di Colonna, con un incontro aperto agli organi di stampa e al pubblico, nel rispetto delle normative contro la diffusione del covid.