Calcio femminile, vittoria della Phoenix Trani nella trasferta di Brindisi

È iniziato nel migliore dei modi il campionato di Eccellenza femminile pugliese della Poenix Trani. Ieri nell'insidiosa trasferta contro il Nitor Brindisi la squadra di mister di Marzo si è imposta con il risultato di 3-1. Al termine di una partita combattuta in ogni parte del campo, le tranesi tornano a casa con tre punti importanti.La Phoenix passa subito in vantaggio con un gol del capitano Melissa Sasso, ma dopo pochi minuti le ospiti si fanno raggiungere dal gol di Lacaprice. Il primo tempo termina così sull' 1 a 1.La Phoenix nella ripresa passa nuovamente in vantaggio con il gol di Francesca Vitale, mentre un'autorete delle padrone di casa fissa il risultato finale sull' 1 a 3."Sono molto felice della prestazione delle ragazze - dice Mister Michele di Marzo -, non era facile disputare la prima gara del campionato di Eccellenza in trasferta contro una squadra ben messa in campo come il Nitor Brindisi. La vittoria è stata frutto di allenamenti costanti durante le settimane precedenti e soprattutto della concentrazione mostrata dalle nostre nell'arco dei 90 minuti. Adesso, però, è tempo di pensare già alla prossima sfida di mercoledì contro l'Apulia Trani".Infatti, dopo aver conquistato i tre punti, la Phoenix Trani già mercoledì 12 maggio ritorna in campo nel derby d'Eccellenza. Il match contro l'Apulia Trani si potrà seguire a partire dalle ore 19:30 sulla nostra pagina Facebook. La diretta è in collaborazione con Calcio Club.