Costruire il futuro, la Fortitudo presenta la sua nuova "casa"

Riparte l'attività della Polisportiva Fortitudo Trani, riparte in totale sicurezza e con una grande novità, i ragazzi e le ragazze avranno una casa griffata bianco azzurro, una struttura privata ed indipendente che permetterà alla Società di pianificare e programmare ancora di più nei minimi dettagli la crescita sportiva, e non solo, di tutti i tesserati. Situata presso Contrada Fontanelle, la struttura sarà la futura casa, un punto nevralgico degli anni a venire. Una situazione unica nel panorama sportivo tranese, attualmente l'impianto è dotato di un campo polivalente per gli atleti che condurranno attività di pallacanestro e di pallavolo e di un punto di ristoro."È un passo importante per la nostra Associazione, un investimento per il futuro di tutti." Queste le prime parole del presidente Lilli Basile. "Dall'inizio della nostra avventura avevamo ben in mente la strada da percorrere senza aver fretta, abbiamo fatto le nostre scelte sempre in maniera ponderata e continueremo a farlo. Vi avevamo preannunciato delle novità in casa Fortitudo, e dopo un periodo difficile sotto tutti i punti di vista, ripartire in questa maniera è motivo di grande orgoglio. Siamo felicissimi perché credo che poche siano le realtà pugliesi che possano vantare una "casa" propria. Come per qualsiasi realtà, la cura, l'amore e la dedizione, lo renderanno un posto sempre più unico, un posto da vivere".