De nuevo con nosotros: Miguel Altares sposa il biancazzurro e la Utd Sly Trani

«De nuevo con nosotros», direbbero gli spagnoli. Non c'è frase più azzeccata per il terzo arrivo della UTD Sly Trani. La società. biancazzurra, infatti, ha rinnovato l'accordo conAltares Miguel, che vestirà la maglia numero 6. Importante forza fisica, 186 cm e tecnica sopraffina per il centrale spagnolo a disposizione di mister Claudio De Luca.Miguel Altares, difensore spagnolo classe 1992, cresce nella «cantera» del Real Madrid per poi vestire tra i grandi la maglia del Villareal C e del Levante B rispettivamente nelle annate 2012/2013 e 2013/2014. Arriva in Italia nel 2016 e veste la maglia dell'Audace Cerignola, con cui vince il campionato di Eccellenza Pugliese, torneo che poi disputa nelle stagioni successive anche con le casacche di Corato e Unione Calcio Bisceglie. La scorsa estate ha sposato il progetto UTD Sly ed è pronto a indossare i colori biancazzurri.Il difensore spagnolo non vede l'ora di cominciare: «L'entusiasmo che sto vedendo è contagioso. La voglia di scendere in campo è tantissima dopo questi mesi di lockdown, farlo in una piazza come Trani sarà magnifico e con una società come la nostra, che ho avuto modo di apprezzare la scorsa stagione».Anche il DG Pierluigi De Lorenzis ha commentato la conferma di Altares: «Con Miguel c'è stata un'intesa perfetta sin dal primo giorno in cui ci siamo incontrati. È una garanzia a livello tecnico e umano, si sposa perfettamente con quelle che sono le idee di gioco di mister De Luca».