Domenica l'8° edizione di Cross Trani

Domenica 29 gennaio a Trani nei terreni dell'Azienda Agricola "Il Pastore" Strada Provinciale per Corato -, a partire dalle 9,00, si svolgerà la VIII edizione del Cross di Trani, manifestazione sportiva dedicata al compianto Mauro de Feudis, storico podista tranese che tanto ha contribuito a far crescere il movimento del running in città, difatti un premio speciale in sua memoria verrà assegnato al primo atleta ed alla prima atleta giunti al traguardo.I terreni dellAzienda Agricola, con i suoi splendidi ulivi, saranno la cornice ideale alla gara che si svilupperà sulla distanza di 4 km, per tutte le categorie femminili e per quelle maschili SM60 ed oltre, e sulla distanza di 6 km, per tutte le altre categorie maschili Senior. La manifestazione è divenuta oramai una classica gara del calendario invernale dei podisti pugliesi.