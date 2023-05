Esordio vincente per Francesco Marasciuolo al torneo di boxe "Coppa Petrosyan"

Un esordio col botto oseremmo dire per l'atleta tranese Francesco Marasciuolo che ha vinto nel match di boxe valevole per la seconda edizione della Coppa Petrosyan, categoria Youth, disputatosi nel Palazzetto dello Sport di Barletta. Il giovane, alla sua prima competizione sul ring, ha battuto il suo avversario Mattia Sireno che invece aveva gareggiato in altri tornei. Grinta e tenacia sono state le carte vincenti di Francesco, allentato dal maestro Michele Renna della palestra Gimnasia One a Bisceglie, facendosi apprezzare dal numero pubblico accorso per assistere al torneo. Una carriera sportiva appena cominciata ma che si preannuncia già ricca di successi.