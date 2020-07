Estro e fantasia, in casa Utd il mancino "telecomandato" di Mattia Negro

Un sinistro di altra categoria. Estro, fantasia e gol per il nuovo arrivo della UTD Sly Trani: la società biancazzurra comunica di aver raggiunto l'accordo con Mattia Negro, che vestirà la maglia numero 7. L'esterno offensivo classe '95 va a regalare ulteriore qualità al pacchetto offensivo di mister Claudio De Luca.Mattia Negro si è subito misurato con i «grandi» della Serie D vestendo la maglia del Francavilla in Sinni prima di tornare a Gallipoli, squadra della sua città, con cui vince un campionato di Eccellenza Pugliese e colleziona in Serie D 20 gol in due stagioni. Nel curriculum vanta anche sei mesi a Casarano, prima di passare all'Atletico Aradeo e al Galatina in Eccellenza. Poi nell'estate 2018 sposa il progetto Vigor Trani, squadra con cui mette a segno 20 gol e svariati assist nelle ultime due stagioni.Negro ha commentato la scelta di rimanere a Trani: «È una piazza di cui sono innamorato. Con questa società ci possiamo divertire veramente, l'entusiasmo che si respira è un qualcosa di bellissimo. So quanto questa piazza ci tiene alla propria squadra e vedere il 'Comunale' pieno sarà emozionante».Anche il DG De Lorenzis ha spiegato: «Mattia è un giocatore che seguiamo da tempo e che è sempre piaciuto a mister Claudio De Luca. Ha quella qualità unica per spaccare le partite e per fare la differenza, siamo contenti di averlo con noi».