Finisce 1-1 al Comunale l'incontro Apulia Trani - Chieti: un punto importante contro la capolista

Due rigori contro: uno in rete, ed uno parato in maniera strepitosa dal portiere Duwve Kathleen Marie. E, prima ancora, il bellissimo gol del pareggio, messo a segno dalla belga Shana Rais, da poco approdata a Trani: è finito in parità, 1- 1, il difficile incontro che l'Apulia Trani ha affrontato questo pomeriggio al Comunale contro la capolista Chieti, nella IV giornata di recupero del Campionato di serie C di calcio femminile.Abruzzesi in vantaggio nel primo tempo grazie ad un rigore, mentre nella ripresa è stata la biancoazzurra Shana Rise, la nuova straniera arrivata qualche giorno a Trani, a riportare in parità le sorti dell'incontro. Arbitraggio discutibile, e dopo il primo viene fischiato anche un secondo rigore contro l'Apulia: ma è Kathleen a volare e a salvare il pareggio.Cartellino rosso per il nuovo tecnico, Francesco Mannatrizio, subentrato da questa settimana a mister Franceschiello: le ragazze dell'Apulia hanno mostrato di saper affrontare con carattere la compagine capolista del girone C, con un pareggio importante.