Finisce 1 - 1 la trasferta dell'Apulia Trani a Sant'Egidio: un buon punto su un campo difficile

Finisce 1 - 1 la partita fra Sant'Egidio e Apulia Trani, gara valida per la penultima giornata di campionato di serie C di calcio femminile: la partita si era messa subito bene per la formazione tranese, passata in vantaggio circa 20 minuti dopo il fischio d'inizio con un gol del capitano Michela Del vecchio, realizzato di testa su calcio d'angolo.Il pareggio della formazione di casa però non si è fatto attendere, e dopo circa un quarto d'ora è arrivato sempre su calcio d'angolo con un gol in "spaccata". Nonostante la gara sia stata molto combattuta, non ci sono stati altre variazione di risultato ed il match si è concluso sul risultato di 1 – 1 .E' un buon punto per l'Apulia Trani in trasferta, che in questo modo fissa definitivamente la sua classifica al 6sto posto in questo Campionato di Serie C nazionale.