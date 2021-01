Finisce 1-1 la trasferta romana per le ragazze dell'Apulia Trani

Un ottimo pareggio per 1 – 1 conquistato fuori casa, e ancora in gol la belga Shana Rais: l'Apulia Trani questo pomeriggio ha ben combattuto sul campo romano contro l'Asd Formello Calcio Cross Roads, riuscendo a portare a casa un bel punto contro l'avversaria romana, che rimane così ancora appaiata in classifica, arrivando a 5 punti.Le tranesi di mister Mannatrizio sono passate in vantaggio al 7° del primo tempo con una bellissimo gol dell'attaccante straniera dell'Apulia (alla sua seconda segnatura in due partite) e sono riuscite a rimanere in vantaggio per quasi tutta la prima fase del gioco: solo pochi minuti prima del fischio per l'intervallo le ragazze dell'Ads Formello sono riuscite a raggiungere la parità.Nel secondo tempo l'Apulia è stata costantemente in attacco, tanto che si sono registrati anche alcuni episodi degni della Var (che purtroppo per le tranesi non hanno avuto come esito il richiesto tiro dal dischetto), e l'incontro si è poi chiuso in parità. Un buon risultato in ogni caso per le biancoazzurre.