Franceschiello lascia la panchina dell'Apulia Trani

"Auguro alla società Apulia Trani e a tutte le giocatrici di continuare il percorso iniziato, con orgoglio e professionalità": Cosimo Bruno Franceschiello lascia l'Apulia Trani per motivi personali. Ieri infatti il tecnico della 1^ squadra della società di calcio femminile di Trani ha comunicato le sue dimissioni.Dimissioni che vengono subito dopo la sonora sconfitta registrata a Roma: il commento alla partita, da parte del vicepresidente Carlo Uva, la dice tutta: "Siamo delusi per la sconfitta con la Roma. Siamo delusi non perché abbiamo perso, ma come abbiamo perso. Perdere 6-0 fa male.Il covid ha danneggiato molte società sportive tra cui anche l'Apulia Trani.A fine novembre, il peggiorarsi dell'emergenza sanitaria, l'aumento dei contagi e la sospensione del campionato ha spaventato molte delle nostre calciatrici straniere che hanno deciso di tornare a casa.Siamo stati quindi costretti ad intervenire nuovamente sul mercato e ricostruire da zero la squadra.Sappiamo che la strada è in salita, ma la società farà di tutto per portare avanti il progetto di crescita che si era prefissata.Puntiamo a fare un buon campionato, migliore rispetto agli anni precedenti.Ora dobbiamo lavorare sodo per far in modo che i nuovi arrivi si integrino al più presto con il resto della squadra e si crei quel feeling necessario per esprimere un buon gioco".E dal Belgio l'altro giorno è arrivata Shana Rais.