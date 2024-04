Ginnastica ritmica, l'Asd Luna Nuova conquista podi ai campionati individuali di Lecce

Si sono tenute a Lecce le ultime tappe dei campionati individuali LC/LD ed LE di ginnastica ritmica e la società tranese ASD LUNA NUOVA, seguita dalle responsabili tecniche Elisa Nacci e Monika Ahmetaj, si è fatta valere conquistando podi in ogni categoria. Il 6 Aprile, nel campionato LE ovvero il campionato di più alto livello del settore Silver della Federazione Ginnastica D'Italia, la ginnasta Desirè Lomuscio, classe 2016, otto anni compiuti da appena una settimana, fa il suo ingresso nel mondo agonistico conquistando il titolo di vice-campionessa regionale esibendosi al corpo libero e al cerchio. Anche la ginnasta Coschiera Chloè, classe 2014, esordisce in LE aggiudicandosi il titolo di Vice-campionessa regionale. La giornata è proseguita con il campionato LC2 che ha visto Dalia Ferreri aggiudicarsi il titolo di vice campionessa regionale nella categoria Allieve 4, grazie alle sue esibizioni con cerchio e nastro. Rebecca Cellamare invece nella categoria Junior 1 conquista il bronzo esibendosi con palla e cerchio. Domenica 7 invece nel campionato LD Rosita Garofalo, categoria Allieve 2, esegue un ottimo esercizio al corpo libero e un cerchio un pò falloso (che si rivela comunque il punteggio più alto della sua fascia d'età l) che le permettono di raggiungere la terza posizione. Michela Soldano, categoria Allieve 3, esegue due bei esercizi al corpo libero e cerchio classificandosi in seconda posizione. Diana prezioso, categoria Junior 3, nonostante due belle esibizioni a cerchio e palla sfiora il podio per soli 0,10 centesimi, arrivando ai piedi del podio. Valentina Patruno, categoria Senior 2, conquista un bellissimo titolo da Campionessa regionale con le sue esibizioni con cerchio e clavette, seguita dalla sua compagna Carlotta Longo che con le sue esecuzioni a cerchio e palla si classifica in seconda posizione. Chiude la gara la maestra Elisa Nacci che nonostante la stanchezza di due giornate di gara riesce comunque a classificarsi vice campionessa regionale con le sue esecuzione con palla e cerchio.