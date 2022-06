Ginnastica Ritmica: la Well-Being torna protagonista con il saggio di fine anno ed è un gran successo

Un autentico successo il ritorno del saggio di fine anno per la Well-Being, società di ginnastica ritmica che lo scorso 24 giugno al Pala Assi di Trani ha entusiasmato il numeroso pubblico presente."La ginnastica tra sogno e magia" il tema del saggio numero sei nella storia del club tranese che rappresenta la degna conclusione di un lungo percorso durato mesi e che ha premiato la tenacia dello staff, guidato da Angela Capogrosso, e di tutte le piccole ginnaste, capaci di superare brillantemente i timori legati alla pandemia tornando in pedana. Le colonne sonore dei film di animazione che hanno fatto la storia degli ultimi decenni hanno fatto da cornice ad una splendida serata in cui la bravura delle ginnaste, coordinate dalla istruttrici Dalila Losito, Sara Musco e Gaia Ruggieri con il supporto delle collaboratrici Simona Martiradonna e Claudia Covelli, hanno dato dimostrazione del lavoro svolto con solerzia e grande applicazione, dalla più piccole (4-6 anni) a quelle con maggiore esperienza, in questi mesi.Il sodalizio presieduto da Francesco Petrignani ha ospitato, nel corso della serata, le agoniste della Ginnastica Ritmica Iris con la squadra di Serie A1 che ha centrato il sesto posto alle finali scudetto di Folgaria con il team composto da Irene Carbonara, Michela Sallustio, Maria Dellaquila e Serena Abbadessa. Un riferimento importante per le giovani aspiranti ginnaste tranesi che vedono nelle "colleghe" più grandi il sogno di arrivare lontano in questa disciplina. All'evento in terra tranese hanno preso parte anche Lorenzo Cellamare, presidente Federginnastica Puglia, Gianna Pascazio, team manager regionale e Marisa Stufano, direttrice tecnica regionale. A fare gli onori di casa per il saluto istituzionale è intervenuto, inoltre, Leo Amoruso, Assessore allo Sport del Comune di Trani."Dopo due anni – afferma Angela Capogrosso, responsabile Well-Being – siamo tornate in pedana per partecipare alle gare federali a livello regionale. Siamo molto contenti di quanto fatto in palestra con le nostre ragazze che hanno dimostrato giorno dopo giorno voglia di migliorarsi lavorando sodo, ed i risultati alla fine ci hanno premiato con tante soddisfazioni".