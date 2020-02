Grande successo per il primo Memorial "Peppino Pastore"

Grande successo a Trani per ilorganizzato dalla società pallavolisticain ricordo del grande imprenditore tranese, scomparso un anno fa.Un pomeriggio di sport, quello di sabato 1 febbraio, che ha omaggiato il fondatore diuna delle sale ricevimenti più famose del Mezzogiorno – oggi al centro di un grande polo ristorativo targato, guidato da Francesco e Nunzia Pastore, detta Titti.Al palazzetto "Assi" di Trani, è andato di scena il torneo "Lavinia Group", che ha visto impegnate le squadre Under 12, Under 13, Under 14 e Under 16 del sodalizio tranese. I bambini dei corsi minivolley si sono contesi la versione Junior del trofeo.A seguire, la, collettivo che milita in serie B2, ha ospitato in amichevole la Zero5 Grotte Volley Castellana, di serie B1: sono state le ospiti a riportare una vittoria, con il risultato di 1-3 (15-25, 17-25, 25-11 e 19-25 i parziali di gara).A conclusione dell'iniziativa, all'interno della prestigiosa, la squadra del Castellana Grotte e la società organizzatrice Adriatica Volley Trani sono state omaggiate con una targa commemorativa dell'evento. Il team delha dato in dono alla famiglia Pastore le maglie celebrative del memorial.