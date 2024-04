Il nuoto di Trani è d'oro grazie a Federica e Francesca: strepitose ai Criteria di Riccione

Francesca Melillo e Federica Porro sono due ragazzine tranesi che in silenzio, con grande passione e anche con grandi sacrifici, stanno raggiungendo traguardi straordinari a livello nazionale. C'è chi parla già di nuove Federica Pellegrino con queste due giovanissime iscritte alla scuola di Giovinazzo Netium in questi giorni presente alle finali dei Criteria di Riccione.Federica Porro ha vinto la medaglia d'oro nei 100 rana con un tempo di 1'08.99 e ha anche conquistato una medaglia di bronzo nei 200 misti. Francesca Melillo poi conquistato una medaglia d'argento negli 800 stile libero nella seconda giornata nella quale Federica Porro ha conquistato un'altra medaglia d'oro nei 200 rana.Le soddisfazioni sono continuate in uno strepitoso fine settimana in cui Francesca Melillo ha sfiorato la medaglia d'oro nei 400 stile libero, medaglia d'oro conquistata con un tempo di 16'52, 44 nei 1500 stile libero.