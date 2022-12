Il Roma Club ristruttura a proprie spese il campetto di calcio della chiesa di San Francesco

Si terrà domenica 11 dicembre a partire dalle ore 10.30 presso la Chiesa di San Francesco a Trani un momento di sport, affetto e solidarietà. Il Roma Club Trani, associazione no profit di tifose e tifose della As Roma, ha ristrutturato a proprie spese il piccolo campetto all'interno dell'oratorio della centralissima chiesa di San Francesco. Terminati i lavori sarà quindi il momento dell'inaugurazione. La giornata inizierà alle ore 10.30 con la "messa delle bambine e dei bambini" per poi proseguire alle ore 11.45 all'interno del campetto con un momento di festa.Parteciperanno all'evento il dott. Francesco Pastorella, in rappresentanza della AS Roma con alcune bellissime sorprese in arrivo da Roma, dirigenti dell'AIRC (Associazione Italiana Roma Club), la sezione locale dell'UNICEF che, tra le altre cose, nell'occasione metterà in esposizione le pigotte per chi volesse acquistarle in vista del natale e lo straordinario Enzo Covelli con la sua straordinaria Miranfù.La cittadinanza tutta è invitata.