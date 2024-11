Il tranese Christian Sardella è campione italiano di Sanda

Si è svolta a Caltagirone città patrimonio dell'UNESCO in Sicilia la tappa dei campionati italiani assoluti di Sanda nei giorni del 2-3 Novembre.Il team diretto dal Maestro Pignataro Antonio è partito da Trani con 4 atleti.Ci portiamo a casa un'altra preziosa esperienza e un titolo di Campione Italiano assoluto replica il Tecnico Tranese.Christian vince semi finale e finale conquistando l'oro nella categoria junior 75kg, Nunziata nella cat. Senior 65kg si ferma in semifinale vincendo un bronzo a pari merito, Scaringi Francesco cat. 65 kg junior si ferma al primo incontro dimostrando tenacia e tecnica contro un bravo atleta esperto conquistando il bronzo, Marco a causa di un'incidente si ferma al primo incontro.Spunti per continuare migliorare imparando dall'esperienza fatta in competizione.