Il tranese Nicola Muciaccia si classifica secondo sui 3000 metri  ai Campionati Italiani Master Indoor cat. M55

Questo fine settimana nella splendida cornice del Palaindoor di Ancona, si sono disputati i Campionati Italiani Master di Atletica leggera. Nell'occasione un Atleta tranese, Nicola Muciaccia, tesserato per l'Atletica Pro Canosa, è stato protagonista nella finale dei 3000 metri cat. M55 classificandosi al secondo posto, sfiorando di un soffio il Titolo Italiano,nella gara che si è decisa sull'ultimo rettilineo con un entusiasmante testa a testa.Nicola 55 anni, sposato con due figli, è impiegato in Lottomatica (gruppo Gtech-Igt) con una grande passione per la corsa che coltiva fin da ragazzino, da quando, alla fine degli anni 80, iniziò a calzare le prime scarpe chiodate sulla pista in terra battuta del Comunale di Trani.Oggi, a distanza di tanti anni è un piacere rivederlo correre su pista, lui che da ragazzino, e precisamente nella cat. junior, appena avviato all'attività agonistica, riuscì a fermare il cronometro in 3'57"6 sui 1500 metri, correndo poi gli 800 metri 1'56"1 fino ad un formidabile 8'28"3 sui 3000 metri! Tempi cronometrici di tutto rispetto considerata l'età e i pochi mesi di preparazione. Un profilo d'eccellenza per lo sport tranese, Nicola Muciaccia, già pronto per le prossime sfide.