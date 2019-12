L'Apulia Trani aderisce al progetto del Coni, "Sport di tutti"

L'Apulia Trani sin dalla sua costituzione oltre ad essere una società sportiva ha sempre agito nel sociale attraverso iniziative concrete e interessanti, oggi più che mai nel suo centro sportivo polivalente. Infatti, la nostra società è stata accreditata al progetto del CONI denominato "Sport di tutti" che mira innanzitutto a diffondere e promuovere la disciplina sportiva abbattendo tutti quegli ostacoli economici e logistici che si potrebbero incontrare. Lo sport inoltre va a migliorare decisamente le condizioni di salute di ognuno di noi facendoci vivere una vita più felice. L'iniziativa, consistente in un allenamento gratuito a settimana per 20 settimane, è rivolta a bambini/e e ragazzi/e dai 5 ai 18 anni ovviamente senza alcun costo, con possibilità di navetta. Per aderire a questo programma sono previste due modalità:1. È possibile presentare la domanda online sul sito www.sportditutti.it o accedendo al portale area.sportditutti.it.2. Oppure consegnando il modulo presso la segreteria dell'A.S.D Apulia Trani (c/o Apulia Center via san luca 16 Trani) che tramite apposite figure vi aiuterà a compilarlo. Si può effettuare l'iscrizione sino al 16 gennaio 2020.Sostieniamo questo progetto tutti insieme, e soprattutto diamo la possibilità ai giovani di praticare attività sportiva, approfittando di avere sul territorio una società come la nostra che da sempre si impegna per promuovere queste iniziative.