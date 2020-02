L'Apulia Trani si prepara ad affrontare il Catanzaro

Dopo il turno di riposo osservato domenica da tutto il girone l'Apulia Trani torna in campo domenica 09 Febbraio. Tra le mura amiche del comunale arriva il Catanzaro, squadra a quota 12 punti, quindi distante dalla squadra tranese di solo due lunghezze. Importante scontro salvezza quello tra le due compagini che lotteranno fino all'ultimo per la permanenza in serie c. Un match tutto da vedere e che ci riserverà tante emozioni. Vi aspettiamo numerosi. Facciamo sentire le nostre ragazze a casa. Appuntamento alle ore 14.30 presso lo stadio comunale di Trani.