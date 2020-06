L'Apulia Trani si prepara al confronto con la capolista Catanzaro

Incombe l'8^ giornata di andata del campionato e Femminile e per l'Apulia Trani è già tempo di pensare al difficile confronto con la capolista Catanzaro, "ferita" ieri, per la prima volta, dalla Sicula Leonzio Women.Concentrazione al massimo in casa pugliese e pieno di "carburante" grazie al successo per 5-1, ai danni del Caprera (7^giornata). Una vittoria, la terza, che rilancia l'Apulia in una zona di classifica decisamente più comoda e porta maggiore serenità nel gruppo alla vigilia del match contro le calabresi. Autrice dello splendido risultato sul team sardo è la centrocampista mezz'ala Martina Dellatte (in foto), calciatrice a 11 e di futsal che non nasconde la propria soddisfazione: "È stata una bella partita, giocata bene da entrambe le squadre. La qualità dei miei esterni ha fatto la differenza. Nel complesso è stata una questione di dettagli".Con buone probabilità verrà affidato ancora a Martina il compito di provare ad arginare il temibile attacco catanzarese nel match odierno.