L'Asd Skating Trani è stata premiata con la Stella al merito sportivo

In occasione della cerimonia indetta dal Coni, la Asd Skating Trani è stata premiata con la Stella al merito sportivo dal presidente regionale Coni Angelo Giliberto. Le allenatrici federali Marisa Mancini e Jolanda Modugno hanno ritirato questa onorificenza lunedì 28 novembre presso l'Hotel Majestic nella città di Bari. Questo è un importante riconoscimento per la scuola di pattinaggio e per tutti i suoi atleti che hanno rappresentato la città di Trani nell'intero territorio nazionale. La stella al Merito sportivo è un premio che riconosce non solo i prestigiosi titoli ottenuti durante le competizioni dagli atleti tranesi ma anche l'impegno e la passione con la quale la asd Skating Trani promuove ed onora lo sport nell'intero Paese.