La Lavinia Group Volley Trani riconferma l’opposto Giusy Miranda

La giocatrice Giusy Miranda vestirà la maglia della Lavinia Group Volley Trani nella prossima stagione. Per l'atleta classe '99 si tratterà del quarto anno consecutivo in biancazzurro.Miranda può ricoprire i ruoli di laterale o opposto. La giocatrice ha esordito nel campionato regionale di serie D a soli 15 anni nel ruolo di centrale, il medesimo che ricoprirà anche nelle successive due stagioni di serie C. L'approdo all'Adriatica Volley Trani nella stagione 2017/2018 è stata occasione per adattarsi al suo attuale ruolo. Nell'annata sportiva successiva ha conquistato il titolo di serie C con le biancazzurre, con le quali ha disputato, nel 2019, la sua prima stagione in serie B2.L'atleta non può che ritenersi soddisfatta dell'intesa rinnovata: «Per me l'Adriatica è sempre stata una certezza in questi anni. Poter disputare un campionato nazionale con la maglia della propria città non ha prezzo», le sue parole. «L'anno scorso abbiamo cominciato un percorso che per cause di forza maggiore non siamo riusciti a portare a termine. La scelta di continuare è stata per me dettata dalla volontà di proseguire ciò che era stata iniziato, con la voglia di crescere con nuove esperienze e nuove consapevolezze».«Spero che quest'anno riusciremo a farci valere, forti dell'esperienza dell'anno passato, grazie anche alla presenza di nuove compagne di squadra» ha aggiunto la giocatrice, prima di concludere: «Dal mio canto mi impegnerò al massimo per migliorarmi sia come giocatrice che come compagna di squadra».