La Lavinia Group Volley Trani riconferma la propria presenza in serie D

Non solo serie B2. Nella prossima stagione, la Lavinia Group Volley Trani disputerà anche il campionato di serie D femminile.Diverse le novità introdotte per il prossimo campionato regionale. La prima giornata inizierà nel weekend del 28-29 novembre. I gironi saranno quattro, con dieci squadre selezionate in base alla vicinanza geografica. I primi quattro collettivi in classifica accederanno ai playoff, dal quinto al decimo ai playout.Per la Lavinia Group Volley Trani si tratta del secondo anno consecutivo in serie D: nella scorsa annata sportiva il collettivo tranese ha affrontato la sua prima esperienza nel campionato regionale, conclusosi anticipatamente a causa dell'emergenza Coronavirus. La corsa delle biancazzurre si concluse al settimo posto in classifica, con il bilancio di cinque vittorie e nove sconfitte.