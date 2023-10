La Mask Trani fa incetta di medaglie al Campionato mondiale unificato Wtka

Ben dieci medaglie quelle portate a casa dalla Mask Trani che lo scorso weekend ha partecipato al Campionato Mondiale Unificato WTKA svoltosi Carrara il 26 al 29 ottobre. Si tratta di uno degli eventi sportivi più attesi dell'anno e rappresenta una vera e propria unione delle arti marziali. Combattenti provenienti da diverse discipline si sfidano per dimostrare chi è il migliore, creando un'esperienza senza precedenti per gli appassionati delle arti marziali.Questa competizione riunisce i migliori combattenti di tutto il mondo nel cuore della Toscana per una spettacolare battaglia di arti marziali. I fan delle arti marziali si sono riuniti a Carrara per sostenere i loro campioni e Trani è stata rappresentata da Sebastiano Mastrulli (maestro) e gli allievi Giovanni Truffarelli e Davide Patruno. Nei giorni antecedenti la gara nella palestra di via Barletta c'è stata la consegna delle maglie ufficiali da parte dell'assessore Donata di Meo in rappresentanza dell'Amministrazione.L'energia e l'entusiasmo del pubblico hanno contribuito a rendere questo evento indimenticabile. Il Campionato comprende diverse categorie di combattimento, tra cui MMA, Kickboxing, Karate, Judo e molto altro, quindi una varietà di stili e tecniche in mostra, offrendo una panoramica completa delle arti marziali.