La scuola Wei Hai Trani 1° Classificata al Trofeo Nazionale MSP Termoli 2024

Sabato 9 Marzo 2024 a Termoli si è svolto il 20° Campionato Nazionale MSP "Memorial " per il quale hanno gareggiato nel "Kung Fu Forme Tradizionali" 6 regioni e quasi 200 atleti, organizzata magistralmente dal M° De Palma Carmine e il suo staff.La squadra diretta dal M° Antonio Pignataro e il suo staff di allenatori Lops Andrea e Teresa Pisani dell'A.S.D. Wei Hai Trani si è contraddistinta per oltre 35 podi conquistati e Premio come 1° Società del Trofeo.Partiamo con l'attività agonistica 2024 alla grande e ci prepariamo per campionati molto impegnativi nel mese di Aprile con gli assoluti di Kungfu tradizionale Fiwuk in Friuli Venezia Giulia (Pordenone) e la coppa italia a Zola Pedrosa (BO) a Maggio.