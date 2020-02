La Soccer Trani a Montecatini tra le big del calcio nazionale e internazionale

Gli esordienti classe 2008 guidati da mister Gianni di Leo hanno guadagnato il pass per la partecipazione al Torneo Internazionale Città di Montecatini che si disputerà nei giorni 10-13 aprile. Si tratta di una vetrina importante a cui partecipano squadre professionistiche e dilettantistiche provenienti da tutto il mondo.Presso il centro sportivo Lamapaola di Andria, i ragazzi hanno conquistato il primo posto della Preview Puglia, al termine di un percorso combattuto ed emozionante. Dopo essersi qualificati al secondo posto del loro girone con due vittorie e una sconfitta, il gruppo nelle partite successive a scontro diretto ha dato fondo a tutta la sua energia e determinazione combattendo su tutti i palloni con grinta ed impegno, nonostante la stanchezza.Finale al cardiopalma in una partita molto combattuta contro i pari età dell' 'Eurosport Accademy Brindisi. La Soccer va in vantaggio a pochi minuti dall'inizio della gara, m il Brindisi riesce a pareggiare e così, dopo 20 minuti intensi si è chiuso il tempo regolamentare in parità 1 a 1. A decretare la vincitrice del torneo ancora una volta i calci di rigore. I nostri ragazzi dimostrano determinazione e lucidità….ed è primo posto!Premio individuale anche per il capitano Tommaso Buono, risultato miglior giocatore del torneo. «Felice ed orgoglioso di avere la possibilità di partecipare a questo importante torneo a Montecatini. Ringrazio i miei giocatori perché, ancora una volta, hanno dimostrato come si possano ottenere importanti risultati divertendosi ma con sacrificio e umiltà. La vittoria di oggi è la dimostrazione della nostra crescita: la passione e gli sforzi alla fine vengono ripagati. Ancora una volta abbiamo dimostrato che uno dei nostri punti di forza è lo spirito di squadra!», queste le parole del mister a fine gara.