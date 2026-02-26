La Soccer Trani vola in finale di Coppa Italia Dilettanti: affronterà lo Squinzano

Coppa Italia Dilettanti, la, eliminando con merito il San Marco: al 'Parisi' termina 2-2, per un totale di 2-4 tra andata e ritorno. In rete Becerri e Turitto. Un cammino perfetto sin qui quello dei tranesi, che adesso dovranno vedersela con lo, vittorioso contro l'Ostuni.CRONACA - Coppa Italia Dilettanti, si scende in campo per la semifinale di ritorno: al 'Tonino Parisi' si affrontano San Marco e Soccer Trani. Per l'occasione, mister Moscelli, al rientro dalla squalifica, schiera un 3-4-1-2 con Stella tra i pali, in difesa Gernone, Montrone e Stella Francesco. In mediana spazio a Faliero e Turitto, sulle fasce Colombo e Prekducaj. Sulla trequarti Becerri, alle spalle di Morra e Chiumarulo.Dopo soli novanta secondi, Stella rischia l'autorete, respinge con attenzione l'estremo difensore tranese. Dopo soli 4' la Soccer Trani passa in vantaggio: difesa del pallone di Chiumarulo, inserimento di Becerri che con il mancino trafigge Hila: 0-1 (0-3). Al 6' Morra va vicino al raddoppio, il suo colpo di testa è deviato in corner. Al 13' buona opportunità sui piedi di Turitto, che però incespica. Al 24' il San Marco ristabilisce la parità: gran mancino di Protino sul quale Stella poteva fare qualcosina in più: 1-1 (1-3). Al 27' Chiumarulo si divora la rete, tirando centralmente. Al 36' i padroni di casa terminano in dieci uomini: doppia ammonizione per Dragano. Al 42' pennellata di Colombo per Morra, colpo di testa che sorvola lo specchio. Due minuti più tardi Becerri spreca una ghiotta occasione da posizione ravvicinata. Termina la prima frazione:Al 49' i tranesi raddoppiano: discesa sulla fascia di Colombo che serve Turitto, destro potente che termina all'incrocio dei pali: 1-2 (1-4). Al 62' il San Marco riapre nuovamente i conti: punizione di Fanelli leggermente deviata, Stella ancora impreciso e sorpreso sul suo palo: è 2-2 (2-4). Al 76' cross teso di Rizzi per Morra, che però pecca di lucidità sotto porta. All'85' Morra si divora ancora la rete, respinge Hila. Termina 2-2: