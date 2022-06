La tranese Greta Ferri al camp di sciabola nazionale

Bella soddisfazione per l'atleta tranese Greta Ferri, 14 anni, che, grazie al 9° posto ottenuto ai Campionati italiani di Riccione, potrà iniziare a respirare aria di Nazionale azzurra partecipando al camp di sciabola che si svolgerà a Cascia dal 10 al 15 luglio. A Cascia si ritroveranno i migliori atleti delle categorie ragazzi, allievi e cadetti per preparasi alla nuova stagione con uno slancio in più. "Queste esperienze sono estremamente aggreganti e motivanti, permettono ai ragazzi di conoscersi meglio anche fuori dalla pedana e di stringere belle amicizie" commenta la Maestra Ramona Cataleta. "Dal punto di vista tecnico, poi, fanno fare grossi passi avanti perché si ha la possibilità di confrontarsi con atleti che hanno tipologie tecnico tattiche completamente diverse. Sono felice per Greta e so che ne trarrà moltissimo beneficio". Con lei a Cascia sarà presente anche Alessandro Chieppa in qualità di Istruttore della Scherma Trani.