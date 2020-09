Lavinia Group Volley Trani, il libero Simona Sollecito rimane in biancazzurro

Arriva un'ulteriore, importante, riconferma per la Lavinia Group Volley Trani in vista della prossima stagione nel campionato di serie B2 femminile. Mister Mauro Mazzola potrà ancora una volta contare sulle qualità tecniche di Simona Sollecito, libero che veste la maglia biancazzurra dal 2016.Punto fermo nel progetto Adriatica, Sollecito vanta esperienze in B1, con il Bari, e in B2, con il Triggiano. La sua duttilità in campo la rende, ormai da quattro anni, titolare imprescindibile nel sestetto tranese.Così la giocatrice ha commentato il rinnovo stipulato: «Sono sempre molto fiera di indossare la maglia dell'Adriatica», le sue parole, a cui ha aggiunto: «Quello che mi spinge da anni a restare a Trani è ormai la serietà della società, la fiducia reciproca e soprattutto la voglia di crescere».«Da quando è nata, l'Adriatica secondo me ha fatto un percorso sempre e solo in salita, raggiungendo sempre nuovi traguardi, e migliorandosi di anno in anno», ha commentato l'atleta, prima di concludere: «I miei buoni propositi sono quelli di fare sempre meglio: anche io sento di essere cresciuta tanto insieme alla società. L'obiettivo è quello di migliorarmi ancora, superando le prestazioni dello scorso anno, sia individuali che di squadra.Incrociamo le dita per il nuovo campionato: non vedo l'ora di riprendere».