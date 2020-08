Lavinia Group Volley Trani, in cabina di regia arriva Denis Ndriollari

Si arricchisce di un nuovo, importante, tassello il roster dellain vista della prossima stagione nel campionato di serie B2 femminile. La squadra allenata da misterpotrà contare sulle qualità tecniche di, palleggiatrice proveniente dalla Contrader Benevento.Classe '96,è cresciuta sportivamente tra le fila dell'Altamura. La giocatrice vanta diverse esperienze in campionati nazionali: con la maglia del Mesagne ha solcato i campi della serie B2, con la Comes Taranto ha sfiorato la promozione in B1. Nel 2018, dopo una parentesi con il Montesarchio, ha vestito la maglia della Contrader Benevento, vincendo il campionato di serie C. Nella stagione 2019/2020 ha continuato la propria collaborazione con il team campano, disputando il campionato di serie B2.«Sono molto contenta di iniziare questa nuova esperienza con l'società che ho avuto modo di vedere solo da avversaria e che ho sempre ammirato per la serietà che trasmette», ha commentato l'esperta giocatrice. «Finalmente, dopo anni, posso tornare a giocare in Puglia: si sa che l'aria di casa ti dà una marcia in più. Oltretutto la società mi ha illustrato obiettivi parecchio ambiziosi».Non mancano i buoni propositi per la nuova stagione: «Spero che questa annata possa regalarci grandi soddisfazioni. Lavorando duramente in palestra e facendo gruppo possiamo raggiungere ottimi traguardi», le sue parole, prima di concludere: «Personalmente voglio migliorarmi e apprendere quanto più possibile dal nuovo mister e dalle mie compagne più esperte».